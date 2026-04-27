記事ポイント一滴の微量サンプルで12種以上のサイトカインを同時定量回収率80〜120％、線形R2 0.97以上の高精度を2プラットフォームで達成既存フローサイトメーター対応で、専用装置なしの導入が可能血液一滴から複数の免疫シグナルを一気に解析できる技術が、実用段階へ。Cloud-Cloneは2026年4月27日、マルチプレックスサイトカイン解析技術の最新性能検証結果を発表した。創薬・精密医療・免疫プロファイリング分野のハイスルー