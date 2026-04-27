女優で歌手の三浦透子（29）が26日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。夫との関係性について語った。三浦は昨年4月に音楽家の有元キイチと結婚したと発表していた。この日は占い師の彌彌告（みみこ）氏の鑑定を受け、「変わった人とか、自由を好む人とか、お互いを刺激しあって、面白いことをやっているよねっていう、そういう人のことを好きになるし、そういう人を選ぶ