このところ、水道メーターの盗難被害が全国各地で相次いでいる。 兵庫県姫路市は23日、県営住宅で水道メーター29個が盗まれたことを発表。被害総額は約16万円相当で、同市は被害届を提出。姫路署は窃盗容疑などで捜査している。 同市上下水道局によると、22日未明、住民から「天井から水漏れがある」と水道メーター交換業者に連絡があった。業者が確認したところ、水道メータӦ