日本相撲協会は27日、大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付を発表した。新関脇に昇進した熱海富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が東京都墨田区の同部屋で会見。「やっぱり実感は湧くし、うれしい。一つ上に、また上がったなと思う」と笑みをこぼした。静岡県出身では1930年夏場所の天竜に並ぶ最高位。「地元のみなさんも、何か話のネタになってくれたら、うれしい。地元の方が盛り上がってくれて、みんな見てくれて