俳優の松平健（72）が27日、横浜・八景島シーパラダイスでゴールデンウイーク（GW）期間中の晴天を祈願するイベントを行った。最大12連休となる今年のGW。レジャーを楽しむには“晴れ”が不可欠であることから、高所作業車の作業床に乗り込み、地上15メートルの位置から太陽に向かって「マツケンサンバ2」をパフォーマンスし晴天を祈願。集まった大勢のファンを見下ろし「爽快ですね」と笑顔を見せた。この日は首都圏では朝か