ワールドツアーの東京ドーム公演を終えたBTSが、北米ツアーを開始した。米タンパで25、26日に4年ぶりの米国ツアーを実施し、28日にも公演する。レイモンド・ジェームズ・スタジアムで開催し、その後、テキサス州エルパソ、メキシコシティ、ニューヨークなど北米12都市で計31公演を行う。BTSの米国でのコンサートは、22年4月のラスベガス公演以来。チケットはすぐに全公演が完売し、タンパ、スタンフォード、ラスベガスでは追加公演