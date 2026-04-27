前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が26日に行ったYouTube生配信で、自身が考えている女性への接し方について言及した。石丸氏は現在、ABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に「しんじ（43）」として出演中。マイルドな女性の接し方にネットが注目。X上で「好感度上がった」「別人説ある」などの声があった。石丸氏は「女性に対す接し方で自分なりに気を付けていることはある」と前置きした上で「ニューヨークでアメリカ文化に接して