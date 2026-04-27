2014年のJ３導入から12年間、このリーグの“門番”状態になっているAC長野パルセイロ。14年の２位、15年、16年、20年の３位など上位争いをした時期もあったが、J２昇格は叶っていない。藤本主税監督が率いた25年は19位とJ３残留が精一杯だった。その藤本体制で今季のJ２・J３百年構想リーグもスタートしたが、開幕から８連敗（PK戦負けの２試合を含む）という憂き目に遭ったタイミングで、クラブは指揮官交代を決断。大分トリ