俳優の窪塚洋介さんは4月23日、自身のInstagramを更新。“3兄弟”ショットを披露しました。【写真】窪塚洋介の“3兄弟”ショット「頼もしい３兄弟ですね！」洋介さんは「雑誌では初となる3兄弟並び」とつづり、2枚の写真を投稿。発売中のファッション誌『OCEANS（オーシャンズ）』（リンクタイズ）6月号に掲載されている“3兄弟”ショットです。1枚目はスーツ姿で、真ん中に洋介さん、弟で俳優の窪塚俊介さん、同じく弟で