俳優の山崎賢人さん（※崎は「たつさき」）のマネジャーが運営する公式Instagramアカウントは4月25日、投稿を更新。山崎さんが包帯を巻いた姿を公開したところ、驚きや心配の声が寄せられています。【写真】包帯を巻いた山崎賢人「これは撮影ですか!?」同アカウントは「ボロボロの杉元のピース#ゴールデンカムイ」と紹介し、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のオフショットを投稿。入院中のシーンでしょうか。頭や左脚に