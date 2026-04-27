日本人は終業時刻が来ても残業を続け、休みの日でも仕事のことを考えてしまいがち。それこそが正しい働き方であると信じ込んでいませんか？松居温子さんの著書『日本の3倍休んで1.5倍の成果を出す ドイツ人のすごい休日』ではドイツ人の休み方について詳しく解説しています。2023年以降、GDP（国内総生産）で日本を上回っているドイツですが、いったいどのような休日を過ごし、生産性を高めているのでしょうか。本書から一部を抜粋