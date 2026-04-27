「公務員と結婚すれば安心」と言われることもあるようですが、本当に生活の余裕につながるのでしょうか。特に30代で年収500万円前後という水準は、決して低くはないものの、家族を持った場合の暮らしぶりが気になるところです。 本記事では、地方公務員の給与の実態や手取り額、平均的な家計の支出データをもとに、結婚後の生活にどの程度の余裕があるのかを具体的に検証します。 一般行政職の平均給料月額は