「老後を安心して迎えるために毎月貯蓄している」という夫婦もいるでしょう。年収が同じくらいの世帯と比べて自分たちの貯蓄額が多いのか少ないのか、気になることもあるかもしれません。 本記事では、夫婦で年収500万円の場合、月5万円貯蓄している人がどのくらいの割合でいるのかをご紹介するとともに、年収500万円世帯の平均貯蓄額や、老後の生活に必要な資金についてもまとめています。 年収500万円で「月5万円