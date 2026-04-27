ソン・フンミンの父親であるソン・ウンジョン氏が、息子の元エージェントに対する厳正な捜査を求める陳情書を警察に提出した。4月24日付の『聯合ニュース』の報道によると、ソン氏はソン・フンミンの元エージェントであるチャン氏の事件を担当しているソウル警察庁・金融犯罪捜査隊に対し、「これ以上の被害者が発生しないよう、チャン氏の身柄を確保し、徹底的に捜査してほしい」という内容の陳情書を前日に提出したという。【写