東方神起のユンホが、バラエティ番組の撮影後に、後遺症に悩まされていたことが明らかになった。4月26日に韓国で放送されたKBS2のバラエティ番組『1泊2日 シーズン4』では、全羅南道（チョルラナムド）・羅州（ナジュ）市へ旅に出たメンバーたちの様子が描かれた。【写真】東方神起、日本の人気俳優と仲良し3SHOTこの日、レギュラーメンバーのムン・セユンは、前回のゲストとして出演したユンホに言及し、「ユンホさんと連絡が取れ