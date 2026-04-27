【AZ-16 ライガーゼロイエーガー】 5月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「AZ-16 ライガーゼロイエーガー」を5月に予約受付を開始する。 本商品は「ゾイド」シリーズに登場するライオン型ゾイド「ライガーゼロ」が高速戦闘ユニット「イエーガ&