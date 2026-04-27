アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の大谷映美里が、人気アニメのコスプレショットを公開した。２４日に「赤髪にしてみたよ」と髪色を変えたことを報告していた大谷が２６日、自身のインスタグラムを更新。「チェンソーマンのマキマさんのコスプレしてみた！赤髪だからできるって思い立って今日やってみたよ」と記し、アニメ化もされた人気漫画「チェンソーマン」に登場する女性キャクター・マキマになりきったショットをアップ。