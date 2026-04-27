西知多道路 東海JCTの工事状況。2025年11月撮影。 西知多道路は名古屋～セントレアを結ぶ最短ルート 西知多道路の概要図。 「西知多道路」は、愛知県東海市から常滑市を結ぶ延長約18.5kmの自動車専用道路だ。伊勢湾岸道の東海JCTから中部国際空港へ至るルートとして計画されている。北部区間（延長約9.2km）と、南部区間（延長約9.3kmの）2区間で構成されている。北部は現道である「知多産業道路」の4車線