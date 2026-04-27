セブン‐イレブンで人気の焼き菓子シリーズから、この春だけの特別な味わいが登場しました。銀のぶどうと共同開発した『７カフェ濃苺フォンデュバターステイツクッキー』は、発酵バターたっぷりの濃厚クッキーに、甘酸っぱい苺ショコラを合わせた贅沢仕立て。おうちカフェ時間やご褒美おやつにぴったりな、季節限定スイーツです♡ 春だけの濃苺フォンデュ味 今回発売された『７カ