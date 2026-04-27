大阪地検が入る大阪中之島合同庁舎＝大阪市元大阪地検検事正の北川健太郎被告（66）が元部下への準強制性交罪に問われた事件で、被害を訴えている女性検事が30日にも辞表を提出することが27日、関係者への取材で分かった。被告は2024年10月の初公判で起訴内容を認めて被害者に謝罪したが、その後無罪主張に転じた。弁護側は女性が抵抗不能だったという認識が被告になかったとしている。起訴状などによると、被告は在職中の18