米ニューヨークで開かれた集会で発言する秋葉忠利前広島市長＝26日（共同）【ニューヨーク共同】米国連本部で開催の核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせ渡米した原水爆禁止日本国民会議（原水禁）などの団体は26日、ニューヨークの文化施設で集会を開いた。秋葉忠利前広島市長（83）が登壇し、日本政府の軍備増強への動きを念頭に「日本が核武装すれば世界全ての国が追随し、人類を滅亡させてしまう」と警鐘を鳴らした。