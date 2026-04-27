全長6.2m！ 真の“最高級”モデル「女王のクルマ」実車登場！2026年のゴールデンウィーク期間中、東京・南青山の骨董通りにある「ヴァルカナイズ・ロンドン 青山」にて、英国王室とクルマが織りなす歴史を深く感じられる特別なイベントが開催されます。2026年4月24日に発表されたこのイベントは「英国王室が愛した名車」展と題され、故エリザベス2世女王陛下の生誕100周年を記念するプロジェクトの第二弾として、4月28日から5