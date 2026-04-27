警察官を装う手口に要注意！ 反則金を「その場で支払い」は詐欺2026年4月1日から、自転車の交通違反に対してもクルマやバイクと同様に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」の制度が導入されています。この青切符制度は、自転車の運転者が青切符によって検挙された際、一定期間内に反則金を納付すれば刑事罰の対象とならずに交通違反が処理されるという仕組みです。【画像】「ええぇぇ！」 これが自転車で取り締まりされる「違