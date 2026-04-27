オレはユウジ（30代）。現在は妻と夫婦2人暮らしをしている。母は若くして離婚し、シングルでオレたち3人きょうだいを育てていた。兄のキイチと妹のホナミがいて、真ん中のオレの存在はまるで空気。母は兄のことを溺愛し、なんでも褒めちぎっていた。一方で妹にはひどい仕打ちをしていた……。オレはそのはざまで、どう振る舞うべきか子どもながらに必死で考えていた。しかしオレが何をしても母は無関心で、相手にされることはなか