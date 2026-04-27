昨年10月より活動を休止していたJO1の大平祥生が、5月31日（日）をもって、LAPONEエンタテインメントとの専属マネジメント契約を終了し、JO1としての活動も終了することが発表された。【写真】元JO1 鶴房汐恩がインスタ＆YouTube開設■グループ2人目の脱退昨年10月に「規定に反する事案が発覚」により活動を休止していた大平。今回事務所は「活動休止期間中、本人より今後の活動について申し出があり、弊社と協議を重ねた結果