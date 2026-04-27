2026年4月27日、浦幌町で震度5強を観測する地震がありました。午前8時ごろに開かれた札幌管区気象台の会見です。落石やがけ崩れの危険性が高まっているとしています。（札幌管区気象台浦谷純平地震津波対策調整官）「大規模地震は突発的に発生しますので、日頃からの備えは引き続き実施してほしい」気象庁は、今後１週間程度、最大震度５強程度の地震に注意を呼びかけています。