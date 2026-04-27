＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞【画像】ネリーの背中が超ムキムキ！ 広背筋の使い方がすごい今季メジャー初戦は圧勝劇。ネリー・コルダ（米国）の2位に5打差をつける大会2勝目で幕を閉じた。メジャー通算3勝目でツアー通算勝利数も17に伸ばし、世界ランク1位への復帰も確実なものとした。契約する米国テーラーメイドがその勝利を称え、今季の前の使用ギア変更の裏側