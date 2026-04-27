＜シェブロン選手権最終日◇26日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞1998年度生まれの“黄金世代”コンビがメジャー最終日に競演した。勝みなみと原英莉花が同組でプレー。勝は2023年から米ツアーを主戦場にしていることもあり、同年「明治安田生命レディス」予選ラウンド以来のことだった。【現地撮影動画】ネリー・コルダ、歓喜の池ダイブ！勝は4バーディ・2ボギーの「70」と伸ばし、日本勢最上位のト