■MLBドジャース6ー0カブス（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）カブスの今永昇太（32）が敵地でのドジャース戦に今季6度目の先発、5回1/3、100球を投げて、被安打6、奪三振6、四死球3、失点5（自責点5）で今シーズン2敗目を喫した。大谷翔平（31）との対戦は2打数2安打1四球と3出塁を許してしまった。試合後、「１年間野球をやっていればもちろんこういう日もありますし、駄目なのを駄目なまま終わるんじゃなくて、次にここ