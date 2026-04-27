アジア唯一のMETALLICA公認トリビュートバンド「HATTALLICA」が27日、公式Xを通じ、リーダー・リードギターのKirz Hammettさんが26日、亡くなったと公表した。【写真】「HATTALLICA」リーダー・Kirz Hammettさん死去発表全文＆ありし日の笑顔「HATTALLICAから皆様へ」と書面を投稿し、「HATTALLICAのリーダーでありリードギターのKirz Hammettが、2026年4月26日1時22分永眠致しました」と報告。「昨年3月、ステージ4の鼻腔