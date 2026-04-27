北朝鮮の平壌で、ロシアに派遣された兵士をたたえる記念館が完成し、式典が行われました。ロシアの要人も出席し結束をアピールしました。27日付の労働新聞は、ウクライナ侵攻を続けるロシアに派遣された北朝鮮兵士をたたえる記念館が完成し26日、式典が行われたと報じました。式典はロシアがウクライナから西部クルスク州を「奪還」してから1年となるのに合わせて行われ、金正恩総書記は、北朝鮮とロシアの兵士が「共同の目的のた