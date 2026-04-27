◇MLB レッドソックス5-3オリオールズ(日本時間27日、オリオール・パーク)レッドソックスはオリオールズに2連勝でカード勝ち越しを決めましたが、吉田正尚選手が今季11度目の出場なしに終わりました。吉田選手は2025年シーズンのオフに右肩の手術をした影響で55試合にとどまり、打率は.266、4本塁打、26打点を記録しました。ポストシーズンでは3試合で7打数4安打と調子を上げ、WBCでは日本代表として出場したオーストラリア戦で7回