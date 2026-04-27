女優戸田恵梨香（37）が、26日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。Netflix（ネットフリックス）シリーズ「地獄に堕ちるわよ」のオファーを受けた心境を語った。戸田は「インタビュアー林修」のコーナーに出演し、ドラマ「地獄に堕ちるわよ」についてトーク。同作は占い師細木数子さんの波乱に満ちた人生を描く物語で、戸田にとっては第1子を出産後初のドラマ出演となった。「子育ては初めての経験なので、この