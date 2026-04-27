【その他の画像・動画等を元記事で観る】UNISON SQUARE GARDENが6月24日に発売する映像作品『UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」』のアートワークが発表された。最新シングル『うるわし／アザレアの風』のジャケットを飾った狼の仮面を被った少年がイラスト化され、ポップな色合いで作品との連動感が表されている。さらに、対象店舗オリジナル購入特典の絵柄も合わせて発表となった。色違いのジャケットデザ