2月からソロアーティスト・RYOKI MIYAMAの活動をスタートさせた三山凌輝。その初ワンマンライブであり、27歳の誕生日当日のライブ「RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert!!!」が東京・渋谷のduo MUSIC EXCHANGEで4月26日に開催された。【写真ギャラリー】「RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert!!!」開演時間になると、RYOKI MIYAMAの頭文字であるRとMをかたどった公式ペンライトを手にしたオーディエンスから「RYOKI！」「RYOKI！」