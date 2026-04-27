Amazonは、様々な商品をセール価格で販売する「Amazon スマイルSale ゴールデンウィーク」を4月30日9時から開催する。期間は5月3日23時59分まで。 セール価格になるのは、レジャー・アウトドアやファッション、飲料、家電などのジャンルで、サイトでは、シャオミのSIMフリースマートフォン「Xiaomi 15T Pro」、KTCの27インチ 湾曲ゲーミングモニター、Seagateのポ}