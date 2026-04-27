扶桑社が発売する生活情報誌「ＥＳＳＥ」運営の生活情報ニュースメディア「ＥＳＳＥｏｎｌｉｎｅ」では、小学１年生以上の子どもを持つ１８９人を対象に、「小１の壁」に関する調査を実施し、２７日に結果を発表した。対象は、「子どもが小学校に進級している／すでに卒業している」全国の３０〜６０代女性。調査の結果、この調査での「小１の壁」は、子どもが小学校に進学するときに、働き方を検討しなくていけないという状況の