阪神と巨人は27日、女子野球の阪神タイガースWomenと読売ジャイアンツが交流試合を開催すると発表した。初戦は6月27日甲子園、2戦目は7月18日東京ドームで行う。阪神タイガースWomenの木戸克彦監督は「昨年2勝した勢いそのままに今年も2戦2勝を目指します」と抱負。正代絢子主将は「今年も伝統の一戦が開催されることを大変うれしく思っています。ファンの皆さまに見に来て良かったと思っていただける試合をしたい」と決意を込