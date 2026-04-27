フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、27日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。月曜日の進行を務める同局の松崎涼佳アナ（26）を困惑させ、大荒れのオープニングとなった。【写真】浴衣姿がまぶしい！小室瑛莉子＆原田葵アナと『ぽかぽか』ショットの松崎涼佳アナ番組冒頭、普段と同じく月曜レギュラーとともに元気にスタジオに飛び出した松崎アナ。MCのハライチ・澤部佑からの紹介が