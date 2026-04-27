◇ナ・リーグメッツ0−3ロッキーズ（2026年4月26日ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手（33）が26日（日本時間27日）、本拠地でのロッキーズ戦とのダブルヘッダー第2試合に先発。2回2/3を3安打4四死球、3失点で降板。4敗目を喫し、登板5試合目でも今季初勝利はつかめなかった。当初は25日（同26日）に先発予定だったが、試合は降雨のため順延。中8日で今季5度目の先発マウンドに上がった。初回は2番・グッドマンをフォ