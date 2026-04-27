夫たちの前ではなにごともなかったかのように取り繕うママ友。さっきのあのモードはなんだったの？昔から知ってるアピールされるのもいい気はしないですよね。この日をきっかけに、夫とママ友の関係にある疑念が…!?>>【まんが】ママ友は夫の友だち(ウーマンエキサイト編集部)