27日の参院予算委で、日本維新の会・片山大介議員が、高市早苗総理大臣に皇室典範の改正をめぐって質疑した。【映像】高市総理「速やかに法律案を提出」片山氏は「安定的な皇位継承についてお伺いしたいと思います」と切り出すと、「各党各会派による全体会議が1年ぶりに再開されて、森衆議院議長は今国会での皇室典範の改正を目指す考えを示しました」と述べ、「退位特例法の付帯決議から9年、それから有識者会議の報告から4