北海道十勝地方南部を震源とする今回の地震は、日本海溝・千島海溝沿いで想定される巨大地震の震源域の外側で起きた。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）６・２と、２０日の三陸沖を震源とする地震（Ｍ７・７）より小さい。メカニズムも異なるため、専門家は「三陸沖の地震との直接的な関係はない」と話す。気象庁によると、震源の深さは８３キロ・メートル。十勝地方南部では海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈