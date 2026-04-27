【週刊プレイボーイ19＆20号】 4月27日発売 価格：紙版690円、デジタル版590円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ19＆20号」を4月27日に発売した。価格は紙版が690円、デジタル版が590円。 今週の週プレは、溝端葵さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、山田あいさん、博多彩葉さんらのグラビアも掲載される。 【溝端葵さん】 （C）Takeo Dec.／集