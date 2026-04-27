オーバルが後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに、集計中の２６年３月期連結業績について、営業利益が従来予想の１４億５０００万円から１７億円（前の期比１９．５％増）へ、純利益が９億２０００万円から１４億９００万円（同３６．９％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 売上高は１５５億円（同３．０％増）の従来見通しを据え置いたものの、販売単価の改善や