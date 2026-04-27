ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅが大幅高で４日ぶりに反発している。午前中に集計中の３月中間期単独業績について、売上高が従来予想の１億１００万円から２億４０００万円（前年同期比０．４％増）へ、営業損益が３億１５００万円の赤字から１億８６００万円の赤字（前年同期１億３３００万円の赤字）へ、最終損益が３億１７００万円の赤字から１億９２００万円の赤字（同１億３４００万円の赤字）へ上振れて着地し