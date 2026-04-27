「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在でダイキン工業が「買い予想数上昇」５位となっている。 ２７日の東証プライム市場でダイキンが続伸。日本経済新聞電子版が１５日、「アクティビスト（物言う株主）の米エリオット・インベストメント・マネジメントがダイキン株を約３％保有したことが１５日、関係者の取材で分かった」と伝えたことを受け、同社の株価は急伸した。更に、エリオ