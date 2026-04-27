中外製薬は急落。前週末２４日取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算は、売上高が３２１７億４７００万円（前年同期比１１．５％増）、営業利益が１５８７億６５００万円（同１６．２％増）だった。主力品や新製品が伸長したほか、ロシュ向けの製品輸出も増加した。決算内容は良好だったものの、目先は材料出尽くしとの見方から利益確定売りに押される展開となっている。 出所：MINKABU PRESS