うどんラザニア【画像で確認】作るのも、 食べるのも楽しい！「ホットプレートで映えごはん」ホットプレートは持っているけれど、使うのはおうち焼肉やお好み焼きをするくらい…という人も多いのでは。家族や友人の集まる機会の多い季節、みんなで楽しくホットプレートを囲んで、アレンジレシピを楽しんでみませんか。今回は、蒸し焼きしゃぶしゃぶとうどんのラザニアのレシピをご紹介します。■ぎゅうぎゅう蒸し焼きしゃぶしゃぶ