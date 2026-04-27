パナソニックは、4月22日（水）に発表したレンズ一体型カメラ「LUMIX DC-TX3」と、Sシリーズ交換レンズ「LUMIX S 40mm F2」について発売日を明らかにした。前者を5月21日（木）に、後者を6月18日（木）に発売する。 「LUMIX DC-TX3」は、2022年10月に発売された「TX2D」の後継モデルとなるレンズ一体型カメラ。1.0型のセンサーサイズは踏襲しつつ、新モデルでは“裏面照射型”として画質を向上したとする。光学15